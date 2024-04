AASLP: al via i lavori per la costruzione definitiva della rotatoria di Domagnano

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici informa la cittadinanza che prenderanno il via i lavori per la costruzione definitiva della rotatoria di Domagnano. La prima fase sperimentale si era conclusa a luglio 2023 ed il tempo trascorso ha consentito ai tecnici dell’AASLP di monitorare i flussi veicolari e studiare la soluzione più ottimale per giungere al migliore progetto esecutivo. La rotatoria si è dimostrata utile per moderare il traffico ed efficace in termini sia di sicurezza, sia di fluidificazione dei flussi veicolari. La rotatoria ha raggiunto l’obiettivo di aumentare la sicurezza della intersezione, costringendo tutti i veicoli a rallentare in prossimità dell’intersezione e fa sì che la strada Via Ottava Gualdaria abbia la stessa priorità di passaggio della superstrada. I tempi di attesa per coloro che devono attraversare la superstrada si sono ridotti o azzerati, eliminando code e notevoli rischi per l’utenza. L’intervento in oggetto ha ridotto i punti di conflitto tra i flussi di attraversamento dell’intersezione, agevolando i residenti ed i fruitori della zona durante la loro marcia dà e verso le proprie abitazioni o esercizi commerciali. Ma il vero successo è stato agevolare la mobilità debole costituita dai pedoni e ciclisti, a maggior ragione in questa zona urbana in cui la superstrada separa due importanti ambiti residenziali. Nella fase di progettazione l’Azienda ha posto particolare attenzione alle necessità delle utenze deboli, elaborando attraversamenti pedonali sicuri, con la previsione aggiuntiva di un impianto semaforico, per facilitare il pedone che diversamente era tentato ad effettuare attraversamenti illegali e molto pericolosi. Martedì 30 Aprile la Squadra Viabilità dell’Azienda Autonomia di Stato per i Lavori Pubblici, sotto la direzione lavori dei propri tecnici, darà inizio ai lavori per l’esecuzione definitiva della rotatoria di Domagnano. Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Ci scusiamo con gli utenti per il disagio che arrecheremo alla circolazione durante l’esecuzione del cantiere. I tecnici hanno organizzato i lavori considerando tutte le esigenze, assicurando tuttavia al primo posto la sicurezza sul lavoro degli operai che dovranno condurre le attività in strada. Si era pensato in un primo momento di chiudere la circolazione del bivio, impedendo l’attraversamento della superstrada per tutti i veicoli in uscita dalla via Ottava Gualdaria per esigenze di cantiere, ma a seguito di una attenta analisi e organizzazione del cantiere, i tecnici sono riusciti a garantire l’attraversamento, almeno in una prima fase. Si chiede la massima collaborazione ai conducenti dei veicoli al fine di ridurre la velocità in corrispondenza del cantiere per evitare incidenti.”

C.s.AASLP

