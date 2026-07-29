AASLP: Apertura iscrizioni per il corso di formazione "Operatore del verde"

Il settore Verde Pubblico dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), in collaborazione con ULPA, comunica alla cittadinanza l'apertura delle iscrizioni al corso di formazione professionale per "Operatori del verde", un percorso dedicato all'acquisizione di competenze tecniche, operative e ambientali nell'ambito della gestione e valorizzazione del patrimonio verde. Il corso, della durata complessiva di 80 ore, articolate tra attività teoriche e sessioni pratiche, avrà inizio il 11 settembre 2026 e si concluderà nel mese di novembre 2026. Il percorso formativo nasce con l'obiettivo di fornire una preparazione completa e aggiornata sulle principali attività che caratterizzano il lavoro dell'operatore del verde, una figura professionale sempre più centrale nella cura degli spazi pubblici e nella tutela della qualità ambientale del territorio. Attraverso un approccio multidisciplinare, il corso affronterà le principali tematiche che caratterizzano la gestione professionale del verde, integrando le attività di manutenzione ordinaria con l'approfondimento delle tecniche agronomiche fondamentali per la cura degli spazi verdi. I partecipanti acquisiranno conoscenze relative alla semina e manutenzione dei prati, alle tecniche di potatura e di piantumazione, nonché al riconoscimento e alla corretta scelta delle specie ornamentali, elementi indispensabili per una gestione consapevole, efficace e sostenibile del patrimonio vegetale. Il percorso formativo comprenderà inoltre l'utilizzo corretto delle principali attrezzature e dei macchinari professionali, con particolare attenzione agli aspetti operativi e alla sicurezza nelle attività di cantiere. Ampio spazio sarà dedicato alle tematiche ambientali più attuali, approfondendo la conservazione della biodiversità e della salvaguardia del patrimonio arboreo attraverso strumenti innovativi e approcci sostenibili. Verranno affrontati temi quali la lotta biologica agli agenti patogeni, il ruolo degli insetti utili, la normativa in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente arboreo e i principi della progettazione del verde, con l'obiettivo di formare operatori capaci di intervenire non solo. nella cura del verde esistente, ma anche nella sua pianificazione e valorizzazione futura. AASLP invita pertanto tutti gli interessati ad approfondire questa opportunità formativa sui siti www.gov.sm (Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive- corsi di formazione professionale) e www.aaslp.sm e a partecipare a un percorso che unisce professionalità, conoscenza tecnica e attenzione verso il futuro dell'ambiente.

C.s. AASLP







