AASLP: Avviati i lavori di demolizione e ricostruzione del bagno inagibile della Scuola Infanzia “Biancospino” di Borgo Maggiore

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici comunica l’apertura del cantiere per la demolizione e ricostruzione del bagno “dell’aula azzurra” della Scuola dell’Infanzia “Biancospino” di Borgo Maggiore.

Il bagno presentava un quadro fessurativo distribuito lungo la direttrice del muro, da terra a cielo, che separava il servizio igienico in oggetto dal resto del complesso scolastico, un fenomeno in continua evoluzione nonostante gli interventi di consolidamento del terreno eseguiti nel corso del tempo. Il cedimento della fondazione aveva generato una notevole inclinazione del piano di calpestio del bagno rendendolo, di fatto, inagibile, situazione che aveva destato preoccupazioni negli utilizzatori nonostante la porzione di edificio fosse stata interdetta e posta in sicurezza dall’Azienda.

Il progetto, a firma dell’Ing. Mauro Galli, tecnico esperto alle dipendenze dell’AASLP, si era reso necessario da tempo così come da tempo erano state avanzate segnalazioni da parte dei genitori e del corpo docente. L’iter di progettazione è stato avviato ad inizio 2022 per giungere ad oggi all’inizio dei lavori. La nuova porzione di edificio verrà ricostruita realizzando un volume di analoghe dimensioni geometriche e funzionali, giuntato strutturalmente dal resto del complesso scolastico così da essere trattato come corpo di fabbrica indipendente e con le dimensioni sufficienti per rendere i servizi igienici accessibili anche a persone con disabilità motorie.

Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Il progetto di ristrutturazione del bagno della scuola dell’infanzia di Borgo Maggiore è stato inserito da subito fra le priorità di intervento come richiesto dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente. L’impresa edile principale è stata individuata con procedura di gara di appalto mentre gli impianti tecnologici saranno realizzati direttamente dalle squadre operative idraulici ed elettricisti dell’AASLP. Con orgoglio e soddisfazione comunico che l’AASLP si appena è iscritta alla Camera di Commercio e può pertanto rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Documento attestante la regolare esecuzione e sicurezza degli impianti. Un traguardo importante per l’Azienda raggiunto grazie alla disponibilità e professionalità delle proprie maestranze e tecnici aziendali, a cui rivolgo la mia stima ed un sincero ringraziamento”.

