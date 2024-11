AASLP: Avvio lavori realizzazione parcheggi su Via Calintufo

AASLP: Avvio lavori realizzazione parcheggi su Via Calintufo.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, informa che sono iniziati i lavori per la realizzazione dei parcheggi su Via Calintufo. Sotto la direzione del capo progetto, ing. Marco Renzi, il progetto è stato interamente sviluppato dai progettisti interni all’AASLP. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova fascia di parcheggi a pettine costituita da 36 stalli per la sosta delle automobili (di cui 3 per portatori di handicap motori) e 5 stalli per la sosta dei motocicli. In posizione centrale verrà sistemata la nuova isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti, che sarà accessibile, in maniera più semplice, dalle abitazioni servite. I parcheggi saranno realizzati con una pavimentazione di masselli per mantenere la permeabilità del suolo e saranno mitigati, rispetto all'area verde e al marciapiede, da un filare di aceri campestri, secondo il progetto della sistemazione del verde concordato da AASLP con UGRAA. Le piantumazioni consentiranno, fra l'altro, di ridurre gli effetti del surriscaldamento riconducibili al soleggiamento estivo. I percorsi pedonali dell'area sportiva verranno collegati al marciapiede di via Calintufo tramite due attraversamenti pedonali che miglioreranno l'accesso al verde e ai servizi anche da parte dei residenti. I lavori edili si concluderanno con la realizzazione delle predisposizioni per il rinnovo dei corpi illuminanti che, a seguire, verranno installati da AASS. L’importo lavori è pari a 112.000 euro e la durata del cantiere è stimata pari a circa 3 mesi. Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Il parcheggio lungo la via Calintufo rientra nei lavori di riqualificazione della zona sportiva Tavolucci, previsti dal Piano Particolareggiato vigente. Lavori che hanno visto la costruzione dello svincolo a rotatoria, le sistemazioni a verde delle aree pertinenziali, la realizzazione dell'area di sgambamento cani, e che si completeranno con l'area giochi multisport nonchè con l'interramento di cisterne adibite al recupero delle acque dell'impianto natatorio per l’irrigazione di fiori e piante della nuova area verde pubblico. Assieme alle altre aree destinate al parcheggio, la zona sportiva potrà così disporre, alla fine dei lavori, di ben 87 stalli per auto e 18 per motocicli andando, di fatto, a risolvere l'annoso problema della sosta per i fruitori dell'impianto sportivo.”

