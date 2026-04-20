AASLP: bando da 320mila euro per asfaltature 2026

Si comunica che l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha indetto la seguente gara d’appalto con il sistema dell’Asta Pubblica:

- Asta pubblica per Asfaltature Varie – anno 2026.

Il valore complessivo dell’appalto è stabilito in € 320.000,00 (euro trecentoventimila/00). Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 21 maggio 2026.

Il Bando e i relativi allegati possono essere reperiti sul sito www.gov.sm/Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici nonché sul sito www.aaslp.sm/ Aste pubbliche/Appalti. E’ possibile richiedere informazioni in merito alla gara sopra indicata ai numeri 0549- 883567/883542, oppure richiedere chiarimenti in forma scritta al seguente indirizzo e-mail: segreteria@aaslp.sm.

C.s. Il Direttore AASLP







