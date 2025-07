AASLP: chiusura temporanea della Strada Molino Genga ad Acquaviva

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione di lavori di asfaltatura, Strada Molino Genga ad Acquaviva sarà chiusa al traffico veicolare con divieto di sosta, nella giornata di martedì 29 luglio, nella fascia oraria 07:00 - 17:00. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.



c.s. Settore Viabilità - AASLP