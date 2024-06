AASLP: Chiusura temporanea della viabilità in Via Ottava Gualdaria

AASLP: Chiusura temporanea della viabilità in Via Ottava Gualdaria.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici comunica che al fine di proseguire i lavori di costruzione definitiva della rotatoria di Domagnano, da lunedì 10 giugno ore 8:00 a giovedì 27 giugno ore 16:00, verrà chiuso il tratto di via Ottava Gualdaria fino al bivio con via dei Tigli per consentire la modifica altimetrica di innesto della Via con la costruenda rotatoria. Verrà installata la segnaletica di preavviso di strada interrotta in piazza Filippo da Sterpeto. Gli utenti che scendono da Borgo Maggiore e che si dovranno recare in centro a Domagnano, dovranno passare da Via Carducci. Sarà installato il preavviso di deviazione alla rotatoria di Domagnano e la conferma all’incrocio. Si invitano tutti gli utenti della strada a prestare particolare attenzione alla guida riducendo la velocità di transito nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale di cantiere, sia per la propria sicurezza sia per quella di coloro che lavorano a bordo strada.

cs AASLP

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: