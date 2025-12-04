AASLP: Chiusura temporanea di Contrada delle Mura

AASLP: Chiusura temporanea di Contrada delle Mura.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di bonifica della cisterna gasolio di Palazzo Valloni, Contrada delle Mura nel Castello della Città di San Marino sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale con divieto di sosta dal numero civico 15 al civico 16 compresi, dalle ore 7:00 di martedì 9 dicembre alle ore 18:00 di giovedì 11 dicembre 2025.

Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco.

L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.



Comunicato stampa

Il Settore Edilizia

Il Direttore

Arch. Ludovico Mazza

