AASLP: Chiusura temporanea di Strada Agnellino da Piandavello

AASLP: Chiusura temporanea di Strada Agnellino da Piandavello.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di rifacimento del manto stradale, sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale con divieto di sosta Strada Agnellino di Piandavello nel Castello di Domagnano in data 1/10/2026 dalle ore 7:30 alle ore 17:00 dal civ. 22 a incrocio con Strada Mandirola. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

C.s. AASLP

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