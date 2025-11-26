TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
11:06 Rimini FC, anche Di Matteo-Ferro se ne vanno: "Sconcertati da quanto accaduto" 10:10 Rimini F.C., le quote restano sotto sequestro: decisione rinviata dal Tribunale di Milano 08:46 Affitti irregolari a Rimini, scoperti 400mila euro non dichiarati 07:12 E oggi tocca a Inter e Atalanta
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

AASLP: chiusura temporanea di Strada dei Bugari

26 nov 2025
AASLP: chiusura temporanea di Strada dei Bugari

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione dei lavori di montaggio barriera stradale, Strada Dei Bugari nel castello di Borgo Maggiore sarà chiusa al traffico veicolare con divieto di sosta da Strada di San Michele a Strada Casampino dalle ore 7:00 di Martedì 2/12/25 alle ore 17:00 di Giovedì 4/12/25. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

c.s. AASLP - Settore Viabilità 


Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa