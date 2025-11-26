AASLP: chiusura temporanea di Strada dei Bugari

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione dei lavori di montaggio barriera stradale, Strada Dei Bugari nel castello di Borgo Maggiore sarà chiusa al traffico veicolare con divieto di sosta da Strada di San Michele a Strada Casampino dalle ore 7:00 di Martedì 2/12/25 alle ore 17:00 di Giovedì 4/12/25. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.



c.s. AASLP - Settore Viabilità



