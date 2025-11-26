AASLP: chiusura temporanea di Strada Nona Gualdaria

AASLP: chiusura temporanea di Strada Nona Gualdaria.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di analisi di stabilità e prove di trazione di n. 3 olmi siberiani, Strada Nona Gualdaria (dall’intersezione con Strada Auloceto all’intersezione con Strada San Michele) nel Castello di Borgo Maggiore sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale con divieto di sosta, nella giornata di mercoledì 3 dicembre 2025, dalle ore 09:30 alle ore 12:00. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.



c.s. AASLP - Settore Verde Pubblico





