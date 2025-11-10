AASLP: "Chiusura temporanea di Strada Prima Gualdaria"

L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l'esecuzione di lavori di asfaltatura, Strada Prima Gualdaria nel castello di Città sarà chiusa al traffico veicolare con divieto di sosta da Cà Berlone a Strada di Galavotto dalle ore 7:00 alle ore 17:00 di ogni giorno da Lunedì 10 e Venerdì 14 Novembre 2025. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L'AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

C.s. AASLP







