AASLP: Chiusura temporanea di via del Mercurio.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di asfaltatura, Via del Mercurio (nel tratto compreso tra il bivio con Via G. Giuducci e Strada del Colombaro) sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale con divieto di sosta, nelle giornate dal 22 al 26 settembre, dalle 08:00 - 17:00.

Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco, il passaggio dei pedoni è sempre garantito.

L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.



Comunicato stampa

AASLP

Il Settore Viabilità

Il Direttore

Arch. Lucia Mazzarini



