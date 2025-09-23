AASLP: Chiusura temporanea di via del Mercurio

AASLP: Chiusura temporanea di via del Mercurio.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di asfaltatura, Via del Mercurio (nel tratto compreso tra il bivio con Via G. Giuducci e Strada del Colombaro) sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale con divieto di sosta, nelle giornate dal 22 al 26 settembre, dalle 08:00 - 17:00.
Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco, il passaggio dei pedoni è sempre garantito.
L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

Comunicato stampa
AASLP
Il Settore Viabilità
Il Direttore
Arch. Lucia Mazzarini

