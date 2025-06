L’AASLP comunica che per l’esecuzione dei lavori nell’area del Pattinaggio di San Mario Città, la sottostante Via della Fratta sarà chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 9.30 alle ora 14.00 di giovedì 26 giugno 2025. Anche l’ingresso e l’uscita dal P6 (Cava antica) saranno quindi impediti in quegli orari.



Comunicato stampa

AASLP