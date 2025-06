AASLP: chiusura temporanea di via Ottava Gualdaria - Domagnano

L’AASLP informa che, come da programma già trasmesso con precedente comunicato stampa, proseguiranno i lavori di asfaltatura delle corsie d’innesto sulla “Rotatoria Domagnano la Croce”. In particolare, nei giorni di lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio i lavori interesseranno il tratto iniziale di Strada Ottava Gualdaria per cui alle ore 7,00 del 30/06/2025 è prevista la chiusura in entrambi i sensi di marcia di via Ottava Gualdaria dal civico n.30 sino all’innesto in rotatoria anche in notturna sul giorno successivo. Alle ore 18.00 del 01/07/2025 è prevista la fine lavori e la riapertura della strada.

c.s. AASLP