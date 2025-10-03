AASLP: Chiusura temporanea Via V.Gombertini e Parcheggio P2a

L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l'esecuzione di lavori di asfaltatura, Via V.Gombertini e il Parcheggio P2a nel castello di Città sarà chiusa al traffico veicolare con divieto di sosta, dalle ore 6:00 di lunedì 6 Ottobre alle ore 18:00 di venerdì 10 Ottobre 2025. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L'AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

C.s. AASLP - Settore Viabilità







