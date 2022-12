AASLP completerà 7 appartamenti da destinare ad edilizia sociale Dopo tanti anni di attesa prende il via il cantiere di Via Spolantini in località Gualdre (Fiorentino)

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha preso in carico il progetto di completamento delle Unità Immobiliari di Via Spolantini, a Fiorentino, abitazioni che andranno a disposizione dell’edilizia sociale. Il cantiere prevede il via con le maestranze della squadra edilizia dell'AASLP chiamate a svolgere i lavori di muratura per poi seguire con le squadre degli impiantisti, idraulica ed elettrica. Oltre al completamento delle sette unità abitative, attualmente allo stato rustico, verrà realizzato il termo-cappotto su tutto l'involucro dell'edificio per il risparmio energetico. Sarà inoltre installato un impianto fotovoltaico che ne garantisca l'efficienza energetica. Anche il progetto complessivo di ristrutturazione e quello architettonico degli interni sono stati redatti internamente all’AASLP. In considerazione della necessità di completare in tempi brevi le abitazioni al fine di destinarle a famiglie in difficoltà economica l'AASLP si adopererà per terminare celermente i lavori e le pratiche amministrative di abitabilità sui primi due appartamenti così da poter dare una prima risposta alla necessità abitativa sociale. Al termine dei lavori le unità abitative che verranno destinate all’edilizia sociale in Via Spolantini in località Gualdre saranno 7.

Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto che prevede, alla conclusione dei lavori, la consegna di unità abitative energeticamente efficienti, nuove e rifinite, a famiglie sammarinesi in difficoltà. L'AASLP è da sempre al servizio dei cittadini e, in questo caso mette a disposizione i propri uomini e le proprie competenze per completare appartamenti, allo stato grezzo da molti anni, che andranno, al termine delle necessarie pratiche approntate dagli uffici competenti, a beneficio di chi davvero ne ha bisogno”.

