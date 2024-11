AASLP: Conclusi i lavori di riqualificazione della pavimentazione Passo delle Streghe

AASLP: Conclusi i lavori di riqualificazione della pavimentazione Passo delle Streghe.

I lavori di rifacimento della pavimentazione nel tratto del Passo delle Streghe, avviati nel mese di ottobre e recentemente conclusi, segnano la continuazione di un percorso iniziato nel 2022 con il restauro del tratto di Salita alla Rocca. L'intervento è parte del "Piano Operativo di Programmazione delle Opere Pubbliche" promosso dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, con l'obiettivo di valorizzare il percorso storico tra la Prima e la Seconda Torre, in linea con le opere di riqualificazione delle fortificazioni e degli edifici storici del centro di San Marino. Uno dei tratti distintivi di questo progetto è la particolare attenzione riservata ai materiali, scelti con cura per rispettare l’identità e la storia del territorio. La nuova pavimentazione in pietra di San Marino, che va a sostituire la precedente in cotto, è stata lavorata con maestria dalle squadre di scalpellini dell’AASLP; questo elemento rappresenta un forte simbolo di identità locale, capace di esaltare l’atmosfera e il fascino del Centro Storico. Nell’occasione sono state restaurate porzioni di pavimentazione in pietra palladiana esistente e, nelle aree attigue alle attività commerciali, dove la pavimentazione risultava eterogenea a causa di interventi di riparazione eseguiti nel tempo, sono state attentamente demolite porzioni in cemento e sostituite con pietra palladiana; una scelta mirata a uniformare l'aspetto della pavimentazione, restituendo autenticità e continuità estetica a un’area di grande importanza storica e turistica. Questo intervento rappresenta una testimonianza concreta della sensibilità dell’Azienda verso il patrimonio storico e culturale di San Marino. La riqualificazione della pavimentazione, pensata per un percorso esclusivamente pedonale, è il frutto di una visione che coniuga estetica, sicurezza e rispetto per le radici del territorio. La scelta di materiali autoctoni e l’attenzione per una posa armoniosa evidenziano l’impegno nel conservare l’integrità e il valore del Centro Storico, che rimane un punto di riferimento non solo per i cittadini ma anche per i tanti visitatori attratti dalla bellezza e dalla storia di San Marino. Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): "La nostra Azienda è orgogliosa di contribuire a un progetto che riflette l’identità del nostro territorio. L’uso della pietra di San Marino e della pietra palladiana rispecchia la nostra sensibilità verso materiali che non solo sono durevoli e funzionali, ma che raccontano anche la storia di questi luoghi. Grazie alla collaborazione tra le maestranze locali e un’impresa edile specializzata, l’intervento è stato concluso rapidamente per consegnare alla comunità un Centro Storico sempre più autentico e accogliente.”

cs AASLP

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: