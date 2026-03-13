AASLP, contrasto alla processionaria: attività sul territorio e raccomandazioni

L’AASLP informa la cittadinanza che, come avviene ogni anno durante il periodo delle potature, i tecnici del Servizio Verde Pubblico hanno effettuato interventi di contrasto alla processionaria su tutto il territorio. Le operazioni sono state realizzate attraverso trattamenti fitosanitari specifici e mediante raccolta meccanica dei nidi, eseguita con l’ausilio di camion gru e altre attrezzature idonee, al fine di intervenire in modo capillare nelle aree urbane e periurbane. Tali attività sono finalizzate alla riduzione del rischio per la popolazione, gli animali domestici e il patrimonio arboreo. Tuttavia, è opportuno precisare che questo tipo di intervento, pur essendo diffuso e sistematico, non può essere considerato completamente risolutivo ed esaustivo, in particolare nelle zone più impervie o difficilmente accessibili ai mezzi operativi. Per questo motivo si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione, soprattutto durante la frequentazione di boschi e sentieri, evitando il contatto con eventuali nidi o file di larve. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

C.s. AASLP







