AASLP ha celebrato il suo quarantennale.

La serata di celebrazione dei 40 anni di attività dell’Azienda Autonoma di Stato per il Lavori Pubblici di mercoledì 30 novembre si è rivelata un momento di grande convivialità partecipato da dipendenti in attività e in pensione. Molto sentita la lettera inviata dai Capitani Reggenti S.E. Maria Luisa Berti e S.E. Manuel Ciavatta letta in apertura di serata così come molto apprezzati sono stati i video proiettati per ripercorrere le grandi opere realizzate da AASLP. All’appuntamento sono intervenuti anche il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti, il Presidente di AASLP Fabio Rossi e il Direttore di AASLP Giuliana Barulli. Raggiunto l’obiettivo dichiarato di celebrare con un evento le opere realizzate e le persone che hanno contribuito a rendere grande AASLP nei 40 anni di attività.

Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “E’ bene rappresentare come l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici sia un capitale imprescindibile della Repubblica di San Marino. Alle proprie forze lavoro, ai suoi tecnici ed ai suoi salariati, siano essi attualmente operativi o in pensione, dobbiamo molte delle infrastrutture di questo Paese, le più importanti. Tutti loro lavorano da anni al servizio dei cittadini e del territorio in tanti e differenti settori garantendo manutenzioni, viabilità, cura dell’ambiente e impegnandosi in così tante attività che è addirittura complicato elencarle tutte. Ringrazio i tantissimi che hanno presenziato alla celebrazione dei 40 anni dell’Azienda comprendendone il vero valore ovvero ripercorre attraverso le opere realizzate, la storia ed il valore dell'Azienda che senza i suoi dipendenti non avrebbe potuto avere luogo. Un sincero ringraziamento a tutti i dipendenti da parte mia per la quotidiana presenza e disponibilità che unite alle competenze e buona volontà consentono di realizzare e manutenere innumerevoli opere pubbliche al servizio di tutta la collettività”.

