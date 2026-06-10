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AASLP: Inibizione temporanea parcheggi disabili dell'Ospedale di Stato

10 giu 2026
AASLP: Inibizione temporanea parcheggi disabili dell'Ospedale di Stato

L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l'esecuzione in sicurezza dell'intervento di potatura delle siepi, nell'area di parcheggio per disabili dell'Ospedale di Stato, Via La Toscana, nel Castello di Borgo Maggiore sarà inibita la sosta, nella giornata di venerdì 12 giugno 2026, dalle ore 8:00 alle ore 12:30. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L'AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

C.s. AASLP




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