AASLP: Lavori di pulizia della Superstrada

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione della pulizia della Superstrada nei giorni di mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre 2025 dalle ore 7:00 alle ore 14:00 saranno parzialmente interdetti al traffico alcuni tratti. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

Comunicato stampa

Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP)

