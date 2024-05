AASLP: manutenzione delle pavimentazioni stradali

AASLP: manutenzione delle pavimentazioni stradali.

Prosegue l'impegno dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici nella riqualificazione e manutenzione delle pavimentazioni stradali della Repubblica di San Marino allo scopo di migliorare la sicurezza e la circolazione lungo le strade del territorio. Dopo la asfaltatura di Via Marino Moretti e del primo lotto di intervento su Via Monte Olivo, a partire da lunedì 20 maggio la squadra asfalti dell'AASLP eseguirá gli interventi di manutenzione ordinaria sulla superstrada in Via III Settembre, dal km +0,150 al km +0,500 in entrambe le direzioni di marcia. Contemporaneamente proseguiranno gli interventi di manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale a Chiesanuova, su Via Corrado Forti e Strada del Ponte, in particolare la settimana del 20 maggio verrá eseguita la preparazione del fondo stradale (fresatura e pulizia) mentre la settimana del 27 maggio verrá completata la asfaltatura. Si invita l'utenza a prestare particolare attenzione ai lavori in corso.

C.s. AASLP

