AASLP: nuova vita alla Piazza Centro Gualdo.

L’Azienda Autonoma di Stato per i lavori Pubblici informa che a due mesi dall’avvio del cantiere sono terminati i lavori per la riqualificazione della pavimentazione della Piazza del Centro Gualdo a Gualdicciolo.

Per la progettazione ed esecuzione l’AASLP si è avvalsa della collaborazione dell’ENTE SVILUPPO PORFIDO del Trentino e della professionalità del Maestro artigiano del porfido Massimiliano Chemolli.

Il cuore del progetto è la pavimentazione in cubetti di porfido del tipo 6/8 e 10/10 di forma cubica posati con precisione ad arco contrastante ed a file parallele per creare un motivo geometrico coerente la forma della Piazza.

La loro posa richiede una maestria artigianale, poiché ogni cubetto deve essere collocato con attenzione per garantire una superficie uniforme e resistente.

Le fasi delle lavorazioni partono dalla scelta dei cubetti per scartare quelli irregolari, per poi proseguire con la preparazione del piano di posa, la posa dei cubetti ad archi contrastanti su letto sciolto in frantumato di porfido del tipo 4/8, la battitura del cubetto per renderlo complanare ed allettarlo, il riempimento degli spazi tra i cubetti con frantumato di porfido del tipo 2/4, e l’ultima fase di posa consiste nella sigillatura delle fughe con la resina poliuretanica percolata manualmente. Questa tecnica, innovativa per le nostre zone ma tradizionale in trentino, garantisce il drenaggio dell’acqua e la necessaria resistenza meccanica. Una delle caratteristiche distintive del porfido è la sua resistenza. Questa pietra naturale è nota per sopportare l'usura, le intemperie e gli shock termici. Il risultato finale di questo progetto è una piazza che unisce l'estetica all'utilità grazie ai cubetti di porfido che hanno il potere di trasformare uno spazio pubblico in un'opera d'arte funzionale, donandogli una nuova vita e una nuova identità.

La Giunta di Castello di Acquaviva invita tutti i cittadini ad un momento inaugurale lunedì mattina alle ore 10:00. Per l’occasione verrà generosamente offerto un rinfresco dal superstore COAL e dal Bar Ristorante Italo.

Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “La Piazza del Centro Gualdo è un punto di riferimento nella comunità di Gualdicciolo ed abbiamo avuto il privilegio di lavorare su un progetto che ha trasformato la Piazza in un'opera d'arte, utilizzando cubetti in porfido con resina per creare una pavimentazione che incanta e accoglie. Il porfido è una pietra naturale e la sua bellezza risiede nelle sfumature di colore e nella struttura ruvida che conferisce carattere e resistenza alla superficie. L’augurio è che l’eleganza di questa Piazza attiri l'attenzione delle persone e possa offrire loro uno spazio dove riunirsi, rilassarsi e celebrare momenti insieme.”.



