Aaslp: organizzazione del Centro di Coordinamento Operativo

Il Centro di Coordinamento Operativo (CCO) dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici gestisce le attività di manutenzione invernale delle pavimentazioni stradali sulla rete viaria della Repubblica di San Marino, in attuazione alla Legge 59/1992. Il servizio di manutenzione invernale delle pavimentazioni stradali si articola in tre attività specifiche: servizio sgombero neve meccanizzato, servizio sgombero neve manuale e il servizio di prevenzione del velo di ghiaccio. Le modalità operative del Servizio sono disciplinate dal Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione che proprio quest’anno è stato aggiornato per orientare il servizio alla cultura globale del rischio e della prevenzione al fine di consentire un tempestivo intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie. Tra i presupposti alla base del piano di gestione delle attività invernali c’è la conoscenza del territorio, l’individuazione delle aree a rischio con elevati livelli di criticità, una corretta dislocazione sul territorio di mezzi, attrezzature e personale in funzione della criticità dell’area, la definizione delle procedure e la loro condivisione con tutti i soggetti interessati dal Piano di gestione dell’emergenza neve redatto dalla Protezione Civile. La strategia adottata quest’anno dal CCO per le attività invernali è basata sulla prevenzione, ritenuta vincente da chi ha molta più esperienza di noi come l’ANAS. Per decidere quando attuare la prevenzione è necessario conoscere le previsioni meteo ed in particolare ci si basa sul sistema di allerta meteo i cui bollettini vengono diffusi dal Capo della Protezione Civile, in combinazione con il monitoraggio delle condizioni della strada, se bagnata o asciutta ma in presenza di nebbia, ed in funzione della temperatura esterna. A tal proposito in funzione di queste informazioni, stanotte il CCO ha attivato il servizio di salatura preventivo per evitare la formazione di ghiaccio e garantire una circolazione sicura del traffico sin dalle prime ore del mattino. È conosciuto che la presenza di sale umido sulla superficie stradale abbassa sensibilmente la temperatura alla quale l’acqua ghiaccia e se in prevenzione sono sufficienti 5 gr di sale a mq, in abbattimento una volta che il ghiaccio si è formato ne servono 10 volte tanto oltre a subire il rischio di incidenti.

c.s. Aaslp