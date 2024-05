AASLP sugli incidenti a Chiesanuova: "Lavori eseguiti nel rispetto di ogni norma relativa alla sicurezza"

In relazione alle due cadute di altrettanti ciclisti occorse in pochi giorni sulle strade di Chiesanuova l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, premessi i doverosi e sentiti auspici di pronta guarigione, intende comunicare come i lavori in corso siano eseguiti nel rispetto di ogni norma relativa alla sicurezza e i cantieri siano adeguatamente segnalati dal primo giorno. AASLP intende declinare dunque ogni profilo di responsabilità per quanto accaduto. Spiace che le condizioni meteo avverse abbiano rallentato i lavori e prolungato la permanenza del cantiere in una zona particolarmente apprezzata dai ciclisti ai quali sono però richieste, a maggior ragione dopo quanto accaduto, attenzione e disciplina stradale. Lo scalino di asfalto che presumibilmente ha provocato la caduta dei due ciclisti è nella stessa posizione della linea che delimita le carreggiate, superare quello scalino significherebbe, in assenza di cantiere, invadere la corsia opposta con i rischi che ne conseguono.

c.s. Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

