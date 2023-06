AASLP: Un corso per l’utilizzo in sicurezza dei macchinari per il personale addetto alla manutenzione del verde pubblico sammarinese

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha organizzato un corso per la formazione del proprio personale addetto alla manutenzione del verde pubblico sammarinese con lezioni teoriche e pratiche. Il personale salariato dell’AASLP è stato formato sull’utilizzo dei macchinari agricolo/forestali portatili quali decespugliatore, tagliaerba, tagliasiepi, soffiatore, motosega, utilizzo dei dispositivi di protezione personale e norme di abbigliamento.

Una giornata di lavoro organizzata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’AASLP. Il corso si è aperto con un approfondimento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la presentazione dei concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione e sull’utilizzo degli strumenti per la sicurezza (Documento di valutazione dei rischi DVdR, misure di prevenzione e protezione, rischio rumore e rischio vibrazioni. Sono poi state presentate le apparecchiature tecniche oggetto del corso nelle loro particolarità e le loro funzionalità e caratteristiche (accensione, sicurezza, meccanica, manutenzione, pulizia, sostituzione). Si è parlato di rischi nei luoghi di lavoro e nei cantieri (parchi, giardini, strade) e di organizzazione del lavoro (apprestamenti iniziali, posizionamento segnaletica e procedure correlate). In conclusione si è resa necessaria una considerazione sul “rischio amianto”.

La giornata di formazione è proseguita con prove pratiche con utilizzo dell’attrezzatura, rilevazione delle anomalie e relativa messa in sicurezza prima dell’utilizzo, test sul funzionamento, verifiche a vista e previste dai manuali di uso e manutenzione. La prova prevedeva valutazioni e ipotesi di simulazioni di interventi con le attrezzature oggetto del corso (ambiente di lavoro, possibili interferenze e lavorazioni nelle vicinanze). La giornata si è conclusa con prove reali di lavoro su aree verdi (taglio erba, taglio siepi, pulizia con soffiatore, tagli con motosega) a cui è seguita la manutenzione di fine attività e il rientro delle attrezzature con messa in sicurezza. A tutti i partecipanti sono stati forniti manuali informativi su corretto impiego, manutenzione e misure di prevenzione e protezione da adottare sul posto di lavoro.

Oltre 30 gli operatori coinvolti.



Comunicato stampa

Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici