AASPL: asta pubblica impianti di sollevamento

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha indetto una gara d’appalto con il sistema dell’asta pubblica, per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di sollevamento della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato. Le offerte dovranno fare riferimento sia ad un periodo di affidamento di 12 mesi che ad un periodo di 36 mesi. Si precisa che l’offerta relativa ai 36 mesi sarà valutata in base ai principi di economicità ex art. 57 primo comma Legge 20 dicembre 2002 n. 112. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato nel 20 novembre 2023. Gli allegati del bando indicano come espletare la fornitura del servizio e tutte le indicazioni necessarie per partecipare. Bando ed allegati possono essere reperiti al link: https://www.aaslp.sm/appalti/

cs Direzione AASLP