AASPL: Chiusura temporanea di un tratto di via Oddone Scarito e via Piana

AASPL: Chiusura temporanea di un tratto di via Oddone Scarito e via Piana.

L'azienda Autonomia di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire lo svuotamento delle reti paramassi sulla rupe del Monte Titano, via Oddone Scarito nel tratto compreso fra via Cà Franceschino e il bivio di Via Piana con Via Montalbo sarà chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia con divieto di sosta e non sarà consentito l'accesso anche ai pedoni dalle ore 8:30 di lunedì 20 aprile, alle ore 16:00 di martedì 21 aprile 2026. L'AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

C.s. AASPL

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