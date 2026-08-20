AASS avvia la riorganizzazione del servizio di igiene urbana: il centro storico è il punto di partenza del nuovo modello

AASS avvia la riorganizzazione del servizio di igiene urbana: il centro storico è il punto di partenza del nuovo modello.

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) sta avviando un percorso di riorganizzazione del servizio di igiene urbana della Repubblica di San Marino. Il progetto prende avvio dal centro storico, con l'obiettivo di sperimentare un nuovo modello organizzativo destinato, progressivamente, a ridefinire l'intero sistema di gestione dei rifiuti e del decoro urbano sul territorio sammarinese. I primi interventi concreti sono rappresentati dall'attivazione di una nuova isola ecologica dedicata agli operatori economici del centro storico, nei locali dell'ex pescheria di Contrada Omerelli, e dall'entrata in servizio di un nuovo mezzo elettrico di ultima generazione, progettato specificamente per operare nelle strette vie del centro senza creare rumore, emissioni o intralcio alla mobilità pedonale. La nuova isola ecologica consentirà agli esercenti di conferire esclusivamente carta, cartone e imballaggi in plastica, eliminando la presenza dei materiali commerciali lungo le contrade nelle ore serali e migliorando sensibilmente il decoro urbano. La scelta di accogliere soltanto frazioni pulite evita inoltre qualsiasi problematica connessa a odori o inconvenienti igienici. Gli operatori potranno usufruire di un sistema più flessibile, superando le criticità legate agli orari di raccolta e alle consegne dei corrieri. La struttura sarà dotata di videosorveglianza e di un impianto automatico di spegnimento incendi, a garanzia della sicurezza e del corretto utilizzo. Contestualmente entra in servizio un nuovo mezzo elettrico compatto destinato alle attività di raccolta e pulizia del centro storico. Progettato specificamente per operare nei contesti urbani di pregio, il veicolo coniuga dimensioni contenute, elevata manovrabilità e alimentazione completamente elettrica, consentendo agli operatori di intervenire anche nelle contrade più strette senza intralciare il passaggio di cittadini e visitatori e riducendo sensibilmente l'impatto acustico. Una scelta che migliora l'efficienza del servizio e contribuisce a preservare il decoro e la vivibilità del patrimonio UNESCO. L'intervento rappresenta il primo tassello di una più ampia strategia di innovazione dei servizi ambientali promossa da AASS, orientata a coniugare sostenibilità, efficienza operativa e qualità urbana.

Il Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con AASS, la Transizione Ecologica e l'Innovazione Tecnologica, Alessandro Bevitori, sottolinea come «la riorganizzazione del servizio di igiene urbana rappresenti un investimento sulla qualità dei servizi pubblici. Si parte dal centro storico perché costituisce il cuore della Repubblica e il luogo nel quale innovazione, sostenibilità e tutela del patrimonio devono procedere insieme. Questo progetto segna l'inizio di un percorso che porterà progressivamente ad una revisione complessiva del sistema di gestione dell'igiene urbana». Il Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, Matteo Ciacci, evidenzia che «il decoro del centro storico costituisce uno degli elementi fondamentali dell'immagine della Repubblica. Eliminare la presenza dei materiali di imballaggio dalle contrade e introdurre mezzi silenziosi e non inquinanti significa migliorare la qualità dello spazio urbano, valorizzando il patrimonio UNESCO e offrendo un ambiente ancora più accogliente a cittadini e turisti». Il Presidente di AASS, Renzo Giardi, inquadra l'iniziativa all'interno di una visione strategica d'insieme: «Migliorare la gestione dei rifiuti rappresenta la tessera di un mosaico ben più ampio. Guardiamo con decisione al futuro del Paese. L'intento rimane quello di tracciare un percorso verso una concreta autonomia strategica, dove l'efficienza dei servizi urbani si affianca all'indipendenza energetica e alla transizione ecologica. Dai modelli di raccolta di ultima generazione agli investimenti sulle fonti rinnovabili, ogni scelta operativa intende irrobustire la resilienza del territorio, trasformando le sfide ambientali in leve di sviluppo sostenibile per l'intera comunità sammarinese». Il Direttore Generale di AASS, Marcello Forcellini, evidenzia come «questi interventi rappresentino il punto di partenza di una riorganizzazione più ampia del servizio di igiene urbana. Abbiamo scelto di iniziare dal centro storico introducendo nuove modalità operative, nuove infrastrutture e mezzi tecnologicamente avanzati. L'obiettivo è costruire un modello più moderno, efficiente e sostenibile che, sulla base dei risultati ottenuti, potrà essere progressivamente esteso all'intero territorio della Repubblica». Con questa iniziativa AASS avvia dunque un nuovo corso nella gestione dell'igiene urbana, fondato su innovazione, sostenibilità ambientale, qualità del servizio e collaborazione con cittadini e operatori economici, ponendo le basi per una progressiva evoluzione dell'intero sistema di raccolta e pulizia della Repubblica di San Marino.

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l'Innovazione Tecnologica / Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l'A.A.S.L.P. A.A.S.S. – Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

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