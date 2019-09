AASS, cambiano gli orari di apertura al pubblico per Ufficio Commerciale e Ufficio Cassa

A partire da mercoledì 2 ottobre 2019 entreranno in vigore le modifiche all’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Commerciale e dell’Ufficio Cassa presso la Sede Amministrativa AASS in via A. di Superchio, 16 a Cailungo. I nuovi orari saranno:

• lunedì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 17.00

• martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30.

La scelta è stata effettuata sulla base di diverse valutazioni e all’esperienza degli ultimi mesi. In primis è stato valutato il numero di accessi di utenti nelle diverse fasce orarie. Inoltre AASS ha avviato un processo di informatizzazione dei servizi, che ha avuto negli ultimi mesi un forte impulso con la pubblicazione sul sito www.aass.sm della nuova area clienti, nella quale l’utente può effettuare una serie di operazioni in autonomia, senza necessità di recarsi fisicamente allo sportello. Ad oggi, registrandosi, l’utente può:

• Visualizzare e modificare i propri contatti (telefono, cellulare, e-mail);

• Consultare e scaricare sul proprio computer le singole fatture;

• Variare il recapito della fattura;

• Scegliere se ricevere le prossime fatture via email, in formato cartaceo o entrambi;

• Visualizzare i propri consumi;

• Inserire l’autolettura, al fine di avere una lettura del contatore sempre effettiva e non più stimata.

L’obiettivo è continuare ad implementare i servizi offerti sul sito aass.sm con la possibilità, ad esempio, di procedere in autonomia al pagamento delle fatture direttamente da casa.



c.s. AASS