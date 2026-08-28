AASS cerca nuovi Autisti: al via il corso di formazione

ORDINAMENTO DIDATTICO N. 1/2026

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ ALLE FUNZIONI DI AUTISTA A.A.S.S.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) comunica che sono aperte le iscrizioni al corso di formazione specifico finalizzato al conseguimento dell’idoneità allo svolgimento delle funzioni di Autista presso la Divisione Trasporti A.A.S.S.

1. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso è finalizzato al conseguimento dell’idoneità prevista dall’articolo 7 dell’“Accordo fra il Comitato Direttivo della Funzione Pubblica e le Organizzazioni Sindacali in merito alla ridefinizione degli orari di servizio, alla prestazione lavorativa e al trattamento retributivo dell’Autista della Divisione Autotrasporto e alla istituzione della reperibilità funzionale al Servizio di Autotrasporto” sottoscritto in data 12 giugno 2026, quale requisito specifico per il reperimento di personale da adibire alle funzioni di autista, divisione trasporti presso l’A.A.S.S.

Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche, operative e pratiche necessarie allo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’autista del Servizio Trasporti A.A.S.S., con particolare riferimento:

all’organizzazione del servizio di autotrasporto pubblico;

ai compiti, alle responsabilità e agli obblighi dell’autista;

alla sicurezza nella circolazione e nel trasporto dei passeggeri;

alla conoscenza e al corretto utilizzo degli autobus;

ai controlli da effettuare prima dell’entrata in servizio;

alla manutenzione ordinaria di competenza dell’autista;

alla corretta conduzione e manovra dei mezzi;

alla gestione delle anomalie, dei guasti e delle situazioni di emergenza;

alle procedure aziendali e alle modalità di comunicazione con l’Ufficio Coordinamento e con gli altri servizi aziendali.

Al termine del percorso il partecipante dovrà dimostrare di possedere le conoscenze e le capacità operative minime necessarie per lo svolgimento delle funzioni di autista nell’ambito del Servizio Trasporti A.A.S.S.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo sindacale e, in particolare:

possesso della patente di guida di categoria D con abilitazione KD in corso di validità;

possesso del titolo di studio non superiore alla licenza media ovvero assolvimento dell’obbligo scolastico ai sensi di Legge poiché il possesso del titolo superiore (diploma di qualifica professionale o superiore) permetterebbe l’iscrizione alle liste di collocamento di pertinenza per la funzione di autista;

oltre agli eventuali ulteriori requisiti dalla normativa vigente per l’accesso al relativo PDR.

3. DATE ED ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il corso si terrà dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dei giorni sabato 12, 19 e 26 settembre p.v. presso la sede del Servizio Trasporti A.A.S.S. in Via delle Carrare, 42 a Murata.

Il corso ha una durata complessiva di 15 ore, così articolate:

Modulo teorico: 5 ore;

5 ore; Modulo pratico: 10 ore.

La formazione pratica viene svolta mediante l'utilizzo dei mezzi in dotazione al Servizio Trasporti A.A.S.S. o di mezzi aventi caratteristiche equivalenti.

Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di sabato 12 settembre 2026, sabato 19 settembre 2026 e sabato 26 settembre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, per una durata complessiva di 15 ore.

Il programma dettagliato del corso, contenente la puntuale indicazione dei temi trattati nei singoli moduli, delle giornate e degli orari di svolgimento, nonché della sede delle lezioni, sarà comunicato ai candidati prima dell’avvio del corso.

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al corso è gratuita e non comporta il pagamento di alcuna quota di iscrizione.

La domanda di partecipazione al corso dovrà essere presentata dal 31 agosto 2026 all’8 settembre 2026, mediante invio di una comunicazione di posta elettronica all’indirizzo re.azienda.servizi@aass.sm tramite il servizio T-Notice.

La comunicazione dovrà riportare nell’oggetto “Domanda di partecipazione al corso di idoneità per Autista” e contenere i seguenti dati del candidato:

nome e cognome;

data e luogo di nascita;

codice ISS;

cittadinanza;

luogo di residenza;

recapito telefonico;

indirizzo di posta elettronica;

indicazione del possesso della patente di guida di categoria D in corso di validità;

indicazione del possesso dell’abilitazione KD in corso di validità;

dichiarazione di assolvimento dell’obbligo scolastico in relazione all’età.

Le domande dovranno pervenire entro l’8 settembre 2026 alle ore 12:00. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

5. DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:

copia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro);

copia della patente di guida di categoria D in corso di validità;

copia dell’abilitazione KD in corso di validità;

documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico in relazione all’età.

A.A.S.S. si riserva di richiedere eventuali integrazioni documentali necessarie alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

6. AMMISSIONE AL CORSO

Saranno ammessi al corso i candidati che abbiano presentato la domanda entro i termini e secondo le modalità indicate al precedente punto 4 e che risultino in possesso dei requisiti previsti.

L’ammissione sarà comunicata da A.A.S.S. all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda.

L’ammissione e la partecipazione al corso non determinano alcun diritto all’assunzione o all’inquadramento nel PDR previsto, restando ferme le procedure e gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione vigente.

Il conseguimento dell’idoneità è subordinato alla frequenza del corso di formazione specifico della durata complessiva di 15 ore, articolato in 5 ore di formazione teorica e 10 ore di formazione pratica, nonché al superamento della prova finale.

7. FREQUENZA E PROVA FINALE

La frequenza del corso è obbligatoria per l’intera durata delle 15 ore previste, articolate in 5 ore di formazione teorica e 10 ore di formazione pratica. E’ ammesso un massimo di 3 h (tre ore) di assenza superate le quali il candidato non sarà ammesso alla prova finale.

Al termine del percorso formativo, i candidati che avranno completato tutte le ore previste saranno ammessi alla prova finale di idoneità, volta a verificare l’acquisizione delle conoscenze teoriche e delle competenze pratico-operative previste dal programma didattico.

La prova finale comprende una verifica teorica, mediante test a risposta multipla sulle materie oggetto del corso, e una verifica pratica, mediante l’esecuzione di operazioni e manovre sul mezzo, finalizzata ad accertare la capacità del candidato di svolgere correttamente e in sicurezza le principali attività connesse alle funzioni di autista, con particolare riferimento ai controlli pre-partenza, all’individuazione delle principali anomalie, all’utilizzo dei dispositivi di bordo, alla conduzione e alle manovre del veicolo, nonché alla gestione delle situazioni di emergenza.

L’esito della prova finale è espresso mediante giudizio di “IDONEO” o “NON IDONEO”.

8. CERTIFICAZIONE

Ai partecipanti che avranno frequentato integralmente il corso e superato con esito positivo la prova finale sarà rilasciato da A.A.S.S. apposito Attestato di idoneità al corso di formazione specifico di 15 ore per le funzioni di Autista.

L’attestato certifica il conseguimento dell’idoneità prevista dall’articolo 7 dell’Accordo sindacale, quale requisito previsto per il reperimento del personale secondo le modalità ivi disciplinate, ferme restando le ulteriori procedure e condizioni previste per la presa in servizio nel relativo Profilo di Ruolo.

Il Direttore

Dott. Marcello Forcellini









