Aass conclude la prima fase del percorso di formazione manageriale

Aass conclude la prima fase del percorso di formazione manageriale.

Si è conclusa ieri la prima fase del percorso di formazione e sviluppo manageriale promosso da AASS e rivolto al personale appartenente ai livelli 7°, 8°, 9° e PO, avviato nei mesi scorsi con l'obiettivo di rafforzare le competenze gestionali, la leadership, la capacità decisionale e la collaborazione tra le diverse strutture aziendali. A conclusione del programma è stata organizzata un'attività esperienziale di escape room progettata e condotta dalla primaria società milanese NoExit, scelta non come momento ricreativo, ma quale metodologia formativa innovativa finalizzata a consolidare, attraverso la simulazione e il problem solving, le competenze sviluppate durante il percorso. L'attività ha consentito ai partecipanti di confrontarsi con scenari che richiedevano capacità di analisi, gestione del tempo, comunicazione efficace, coordinamento tra professionalità differenti e assunzione di decisioni condivise, riproducendo dinamiche analoghe a quelle che caratterizzano i contesti organizzativi complessi. L'iniziativa rappresenta la conclusione della prima fase di un programma di crescita professionale che proseguirà nei prossimi mesi. A partire dall'autunno, infatti, AASS darà avvio ad una nuova stagione di formazione e aggiornamento continuo, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze costituisca un elemento strategico per l'evoluzione dell'organizzazione e per il costante miglioramento dei servizi erogati ai cittadini.

«Le infrastrutture, gli impianti e le tecnologie rappresentano il patrimonio materiale dell'Azienda; le competenze delle persone ne costituiscono il patrimonio più prezioso», ha dichiarato il Direttore Generale di AASS, Marcello Forcellini. «Per questo AASS considera la formazione un investimento strategico e permanente. Una moderna azienda pubblica è chiamata ad evolversi continuamente, promuovendo conoscenza, collaborazione e capacità di innovare. Solo attraverso la crescita professionale delle proprie persone è possibile migliorare l'efficienza organizzativa e offrire servizi pubblici sempre più qualificati alla collettività.»

Il formatore Walter Klinkon, che ha accompagnato il percorso, ha sottolineato come «l'apprendimento produce risultati concreti quando viene tradotto in esperienza. L'escape room rappresenta uno strumento formativo capace di mettere alla prova competenze trasversali fondamentali, favorendo collaborazione, fiducia reciproca e capacità di affrontare problemi complessi in modo condiviso. Le organizzazioni che investono sul capitale umano investono, al tempo stesso, sulla propria capacità di affrontare il cambiamento.»

Attraverso questo percorso AASS conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle competenze interne e nella diffusione di una cultura organizzativa orientata al miglioramento continuo, all'innovazione e alla responsabilità condivisa, riconoscendo nelle persone il principale motore dello sviluppo aziendale. Ciò in linea con le indicazioni del Segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori che ha fin da subito rimarcato l’esigenza di condurre una concreta valorizzazione del personale di AASS.

c.s. Direzione Aass

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