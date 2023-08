AASS: dal 4 settembre lavori alla sede di Cailungo. accessi ridotti

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa che dal 4 settembre p.v. saranno avviati i lavori di ammodernamento della sede amministrativa situata in Via Andrea di Superchio,16 a Cailungo pertanto dal giorno 30 agosto p.v. l’ingresso principale sarà chiuso. Contestualmente verrà modificato l’accesso dedicato agli utenti e sarà limitato lo spazio fruibile per l’accoglienza. I lavori consentiranno di rendere più confortevoli e funzionali le aree di accoglienza e gli spazi degli sportelli dedicati all’utenza. Nei prossimi mesi e fino al termine dei lavori, per la richiesta di chiarimenti sulla fatturazione o per accessione di nuovi contratti, considerati gli spazi limitati a disposizione, si suggerisce di preferire il contatto telefonico o via posta elettronica. Si precisa inoltre che nella prima fase dei lavori e fino a tutto il mese di ottobre, non sarà possibile accogliere utenti con disabilità motorie. Tutti gli uffici AASS sono raggiungibili al numero 0549 883700. L’Ufficio Fatturazione è raggiungibile telefonicamente dalle ore 10.30 alle ore 12.30 ed all’indirizzo di posta elettronica ufficio.fatturazione@aass.sm. L’ufficio Commerciale per attivazione, volture e subentri dei contratti è raggiungile telefonicamente dalle ore dalle 8.30 alle 12.30 e all’indirizzo di posta elettronica commerciale@aass.sm. Ricordiamo inoltre che per l’accesso agli Uffici Commerciale e Cassa è possibile presentarsi direttamente in sede. E’ comunque vivamente consigliata la prenotazione tramite l’applicativo Book PA in quanto agli utenti prenotati viene garantita la precedenza.

