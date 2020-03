AASS e ISS: Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2

Premessa

Le presenti linee di Indirizzo si basano sulle evidenze ad oggi note sulla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, ottemperando all'esigenza dl dettare modalità operative per la gestione del rifiuti urbani improntate sul principio di cautela su tutto il territorio della Repubblica di San Marino, come da Decreto - Legge 20 marzo 2020 n.52. Non si dispone attualmente di informazioni relative alla sopravvivenza di coronavirus in rifiuto domestico urbano: è noto però che gli stessi coronavirus sono più suscettibili a fattori ambientali (temperatura, umidità, luce solare, etc) e a trattamenti di disinfezione e comunque, non c'è evidenza di trasmissione di Sars Cov2 da contatto diretto durante la manipolazione di rifiuti.

Nel presente documento viene considerata la gestione di due tipi dl rifiuti, e precisamente:

1.Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

2.Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in Isolamento o in quarantena obbligatoria.



Procedure operative

Al fine di tutelare la salute della popolazione e degli operatori del Servizio Igiene Urbana (Raccolta e Smaltimento Rifiuti), si dispongono le seguenti procedure.

Soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria Per i rifiuti provenienti dalle abitazioni con soggetti positivi o in quarantena occorre interrompere la raccolta differenziata e raccogliere tutti I rifiuti domestici, Inclusi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, come indifferenziati utilizzando due sacchetti uno dentro l'altro e chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso e smaltirli nel più breve tempo possibile.

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici provvederà alla sanificazione di tutti i contenitori o cassonetti di strada e delle relative attrezzature al termine di ogni ciclo di raccolta.



Soggetti non positivi al tampone e non in quarantena obbligatoria

Per i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni non occorre Interrompere la raccolta differenziata ma fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati possono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati ed è opportuno chiudere adeguatamente i sacchetti, usandone 2 se poco resistenti.



Raccomandazioni per gli operatori del Servizio Igiene Urbana

Relativamente agli operatori, addetti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, del Servizio Igiene Urbana, nonchè gli operatori delle Ditte da quessta incaricate nei servizi di raccolta , si devono attenere alle procedure operative dl sicurezza codificate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. Gli operatori devono astenersi dal servizio in caso di affezioni respiratorie e stati febbrili.



Raccomandazioni per i volontari

Poiché esistono sul territorio iniziative di volontariato atte a sostenere le esigenze di persone anziane, sole, o affette da patologie, si raccomanda quanto segue: utilizzare guanti monouso, che successivamente all'uso dovranno essere smaltiti come rifiuti Indifferenziati; non prelevare sacchetti aperti o danneggiati; gettare il sacchetto come da procedure già in vigore (es: appositi contenitori o appositi cassonetti condominiali o dl strada).

