AASS: fino al 15 novembre 2024 è possibile presentare istanza per l’accesso alle tariffe sociali.

A.A.S.S. informa la gentile utenza che, fino al 15 novembre 2024, è possibile presentare istanza per l’accesso alle tariffe sociali di cui all’art. 4 del D.D. 93/2023 con riferimento ai servizi di distribuzione dell’energia elettrica, del gas ed al servizio idrico integrato (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA). Si ricorda che, ai sensi del citato Decreto Delegato, possono accedere alla tariffa sociale gli utenti domestici:

a) aventi, in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, un reddito familiare pro-capite annuo imponibile pari o inferiore ad euro 8.500,00 con riferimento all’intero nucleo familiare. Si precisa che, ai fini della definizione di tale soglia, viene considerato il reddito imponibile prima della deduzione Smac e delle passività deducibili (reddito imponibile al netto dei soli abbattimenti previsti dalla normativa fiscale);

b) i cui membri del medesimo stato di famiglia non occupati e che non siano studenti o pensionati, risultino iscritti alle liste di avviamento al lavoro durante i periodi di non occupazione ed abbiano mantenuto un comportamento proattivo alla ricerca di lavoro e non abbiano rifiutato offerte di lavoro nel corso dell’anno solare precedente al deposito dell’istanza e per tutta la durata dell’intervento, pena la decadenza dei benefici concessi. È onere dell’utente notificare ad A.A.S.S. l’eventualità in cui si venga meno a quanto sopra, anche successivamente all’accesso al beneficio.

Si ricorda che chiunque renda dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n.159/2011. La tariffa sociale sarà applicata alla fatturazione di competenza dell’anno solare 2025 (gennaio – dicembre), con riferimento ad ognuna delle utenze per le quali verrà presentata istanza.

I moduli per la presentazione dell’istanza sono reperibili sul sito www.aass.sm sezione “Tariffe – Tariffe Sociali” e dovranno pervenire presso A.A.S.S. debitamente compilati e sottoscritti dall’utente unitamente agli allegati indicati, in una delle seguenti modalità:  consegna in forma cartacea con firma in originale dell’utente unitamente ad un DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità ed alla DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE ed al MODULO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI debitamente compilati e sottoscritti, presso la sede di A.A.S.S. in Via A. di Superchio, 16 – 47893 Cailungo (R.S.M.);  spedizione tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno dell’istanza firmata in originale dell’utente unitamente ad un DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità ed alla DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE ed al MODULO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI debitamente compilati e sottoscritti indirizzata ad A.A.S.S. – Divisione Commerciale in Via A. di Superchio, 16 – 47893 Cailungo (R.S.M.);  spedizione tramite tNotice dell’istanza con firma elettronica qualificata dell’utente unitamente al MODULO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI debitamente compilato e sottoscritto indirizzata ad re.azienda@aass.sm. Per ulteriori informazioni invitiamo gli utenti a contattare il servizio clienti al numero 0549-883700 o visitare il sito www.aass.sm sezione “Tariffe – Tariffe Sociali”.

c.s. AASS

