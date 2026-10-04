AASS lancia “Dicci la tua”: al via il questionario di gradimento sui servizi pubblici

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) avvia “Dicci la tua”, un questionario di gradimento rivolto a tutta l’utenza con l’obiettivo di raccogliere direttamente dai cittadini valutazioni, osservazioni e indicazioni sulla qualità dei principali servizi erogati. L’iniziativa nasce dalla volontà di AASS di rafforzare il dialogo con la cittadinanza e di rendere gli utenti sempre più partecipi del percorso di miglioramento dei servizi pubblici. Il questionario è completamente anonimo, non richiede l’inserimento di dati identificativi e può essere compilato in pochi minuti. Le risposte raccolte consentiranno all’AASS di conoscere meglio la percezione degli utenti, individuare i punti di forza dei servizi offerti e, soprattutto, identificare gli aspetti sui quali intervenire per migliorarne ulteriormente qualità, efficienza e accessibilità. La rilevazione riguarda quattro principali ambiti di attività di AASS: Fatturazione e servizi a rete, con particolare riferimento alla chiarezza e correttezza dei documenti di consumo e alla qualità percepita delle forniture; Rifiuti e igiene urbana, per raccogliere il giudizio degli utenti sul servizio di raccolta e sulla pulizia del territorio; Trasporto pubblico locale, con domande dedicate alla qualità e alla fruibilità del servizio; Telecomunicazioni, con particolare attenzione alla rete in fibra ottica FTTH e al servizio Wi-Fi pubblico. Il questionario è disponibile da subito e potrà essere compilato fino al 30 novembre 2026 al seguente link: https://forms.gle/Kbe59rEbUC9MTbdUA La compilazione richiede soltanto pochi minuti e l’anonimato delle risposte è garantito. Con “Dicci la tua”, AASS intende mettere l’ascolto dell’utenza al centro del proprio percorso di sviluppo. Conoscere direttamente l’esperienza di chi utilizza quotidianamente i servizi rappresenta infatti uno strumento importante per orientare le scelte aziendali e individuare interventi concreti di miglioramento. «Ascoltare i cittadini significa costruire servizi pubblici migliori, sottolinea il Segretario di Stato con delega all’AASS, Alessandro Bevitori. Con questa iniziativa vogliamo rafforzare un rapporto diretto e trasparente con l’utenza, perché la qualità dei servizi passa anche dalla capacità delle istituzioni di raccogliere esigenze, valutazioni e proposte di chi li utilizza ogni giorno». «Vogliamo trasformare il punto di vista dei cittadini in uno strumento concreto di miglioramento, aggiunge il Direttore Generale di AASS, Marcello Forcellini. I risultati ci aiuteranno a individuare punti di forza, aree di intervento e priorità. La nostra call to action è semplice: dedicateci pochi minuti, partecipate e aiutateci a costruire servizi sempre più efficienti e vicini alle esigenze del Paese». La partecipazione di ogni cittadino rappresenta un contributo concreto per costruire servizi pubblici sempre più efficienti, accessibili e vicini alle esigenze della Repubblica di San Marino. AASS invita quindi tutta la cittadinanza a partecipare a “Dicci la tua”: pochi minuti per esprimere la propria opinione e contribuire al miglioramento dei servizi di tutti.



c.s. Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica / Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici













