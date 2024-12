AASS: pubblicati i calendari per la raccolta porta a porta

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici comunica che, nella sezione AMBIENTE – RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA del sito www.aass.sm, sono stati pubblicati i calendari della raccolta domiciliare dei rifiuti per l’anno 2025. La copia cartacea dei calendari sarà consegnata tramite il servizio postale nei prossimi giorni. Si ricorda l’obbligo da parte dei cittadini residenti nelle aree servite da raccolta porta a porta di utilizzare questo servizio secondo le modalità richiamate nei calendari. Per tutte le componenti di rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani indifferenziati.

