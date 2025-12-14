AASS semplifica la raccolta domiciliare e aumenta l'efficienza ambientale

La Segreteria di Stato per il Lavoro e i Rapporti con AASS e l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) annunciano una significativa e attesa innovazione nel sistema di raccolta differenziata "Porta a porta", in vigore nei Castelli di Acquaviva, Chiesanuova, Faetano, Fiorentino, Montegiardino e San Marino Città. A partire dal 1° gennaio 2026, i cittadini potranno conferire i rifiuti di plastica e metalli (come lattine e barattoli) nel sacchetto utilizzato fino ad oggi per la plastica, eliminando la necessità di esporre separatamente il contenitore dedicato ai metalli. Questa scelta rappresenta un passo tangibile verso la razionalizzazione del servizio e l’ottimizzazione della partecipazione civica. L'obiettivo primario del Paese è raggiungere il target del 70% di raccolta differenziata.

Meno contenitori, massima efficacia

La principale ricaduta positiva di questa misura riguarda direttamente il cittadino. L'unione delle due frazioni riduce l’impegno domestico legato alla gestione e all'esposizione di più contenitori. Si elimina un appuntamento periodico per l’esposizione e si recupera spazio abitativo, contribuendo a migliorare il decoro urbano riducendo l’occupazione degli spazi e la frequenza di imbrattamento delle aree pubbliche: un beneficio diretto per migliorare l’attività degli operatori addetti alla raccolta e per la vivibilità complessiva del Paese. La raccolta congiunta della plastica e dei metalli permette ai veicoli di transitare con maggiore carico utile e minore frequenza, determinando una sensibile riduzione del traffico veicolare, la riduzione dei consumi di carburante e una conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera.

La tecnologia al servizio dell'ambiente

Anticipando ogni possibile interrogativo sulla qualità del riciclo preme sottolineare che la possibilità di unire i flussi è resa possibile e pienamente sostenibile grazie all’evoluzione delle tecnologie di separazione dei rifiuti adottate dall'impianto di destinazione. Tali sistemi sono oggi capaci di separare con elevata precisione i materiali ferrosi, l'alluminio e le diverse tipologie di plastiche, anche se conferiti insieme. La scelta di raccogliere congiuntamente i materiali non compromette il tasso di recupero, ma al contrario, sfrutta l'innovazione per semplificare il processo a monte e garantire un riciclo di alta qualità. AASS fornirà ai residenti interessati le istruzioni per il ritiro del contenitore per gli imballaggi metallici ed ogni informazione utile per l’avvio del nuovo regime di raccolta Tale decisione si inserisce in un più ampio piano di riorganizzazione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti che prevede, tra l’altro, la realizzazione di nuove isole ecologiche e l’estensione della raccolta porta a porta nei Castelli oggi non serviti da questa modalità di prelievo dei rifiuti, a riprova della volontà istituzionale di modernizzare il Paese, coniugando l’efficienza con il rispetto per l’ambiente.

C.s. Segreteria di Stato per il Lavoro e i Rapporti con Aass - A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici







