AASS: Servizi minimi in occasione dello Sciopero Generale del 7 ottobre 2025

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa l’utenza che, a seguito della proclamazione di Sciopero Generale indetto dalle Organizzazioni Sindacali per il giorno 07 Ottobre 2025 non potrà essere garantito per l’intera giornata di martedì 06 ottobre: il servizio di trasporto scolastico (Scuole Elementari, Media e Superiori e Centro di Formazione Professionale) né la relativa sorveglianza degli studenti, quando prevista; il servizio di trasporto pubblico di linea ad eccezione della linea 7 (San Marino – Ospedale – Rovereta); il servizio funivia Borgo Maggiore – San Marino; l’accesso al Centro di Raccolta di San Giovanni; l’accesso agli uffici commerciale (per attivazione, voltura e cessazione contratti) e cassa (per il pagamento delle bollette) ed a tutti gli altri uffici amministrativi ed operativi; i servizi di macellazione; la raccolta dei rifiuti solidi urbani nelle aree del Centro Storico di San Marino e Borgo Maggiore serviti con raccolta porta a porta ed il regolare svuotamento dei cassonetti nelle aree in cui sono presenti questi contenitori. Saranno invece assicurati: il servizio di trasporto pubblico della linea 7 (San Marino – Ospedale – Rovereta); i servizi per gli interventi di emergenza sulle reti gestite; il servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta al di fuori dei Centri Storici di San Marino e Borgo Maggiore.

