AASS: Sicurezza della Funivia Borgo Maggiore – San Marino

A seguito dell’evento accaduto alla funivia del Mottarone, AASS, cui è affidata la gestione della funivia Borgo Maggiore – San Marino, tiene a precisare quanto segue:

nel 2016-2017 è stata effettuata la revisione ventennale della funivia; l’impianto è stato rinnovato con la sostituzione delle cabine, la revisione completa della parte meccanica e l’aggiornamento delle componenti elettriche ed elettroniche.

tra febbraio e marzo 2021 è stata effettuata la revisione quinquennale: è stata sostituita la fune di soccorso, sono state verificate le funi con esami magnetoscopici e sono state seguite prove non distruttive degli organi in movimento.



Tutte le manutenzioni eseguite dalle aziende specializzate e dalle maestranze A.A.S.S. rispettano puntualmente quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione.

AASS coglie l’occasione per comunicare che la funivia sarà chiusa al pubblico giovedì 27 Maggio a partire dalle ore 19:00, per effettuare una esercitazione programmata di evacuazione dei passeggeri.







Comunicato stampa

La Direzione A.A.S.S.