AASS: Sospensione dell'erogazione d'acqua rinviata a martedì 12 ottobre.

Sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua per lavori alla rete idrica AASS informa che, causa maltempo, i lavori previsti per lunedì 11 Ottobre sono rinviati a martedì 12 Ottobre. Dalle ore 08:30 alle ore 12:30 di martedì 12 ottobre 2021 sarà pertanto sospesa l’erogazione dell’acqua potabile per lavori di manutenzione urgenti sulla rete idrica nel castello di Serravalle. Sarà interessata Via Rancaglia dal civico n.1 fino al Multieventi compreso. Al termine dei lavori potrebbero verificarsi degli episodi di variazione di pressione e temporanei intorbidimenti (alterazione del colore) che possono essere risolti facendo scorrere l’acqua per alcuni minuti. Per informazioni può essere contattato il Pronto Intervento al numero 0549/999102, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.

