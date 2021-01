AASS: Sospensione per guasto erogazione gas metano

AASS informa che a seguito di una rottura delle reti gas ed acqua potabile rilevato nella giornata di ieri 9 gennaio è stata sospesa l’erogazione della distribuzione del gas metano ad alcune utenze nell’area Strada Monteolivo, Strada di Paderna, Strada di Valgiurata e zone limitrofe. Le squadre del servizio acqua gas, unitamente alla Polizia Civile e Protezione Civile, hanno lavorato nel corso della giornata di ieri e per tutta la notte nel ripristino celere dei servizi. Per ragioni di sicurezza la riattivazione/riapertura delle utenze del servizio gas sarà effettuata dai tecnici AASS in presenza dell’utenza, per consentire di verificare il corretto funzionamento dell’impianto. Le squadre AASS continueranno ad operare per tutta la giornata di oggi. Per quelle utenze che conseguentemente al guasto hanno rilevato la fuoriuscita di acqua dai propri utilizzatori a gas metano come fornelli o caldaie, si consiglia di contattare al più presto il proprio idraulico per procedere con la pulizia delle tubazioni interne alle abitazioni. Si tiene a precisare che una volta riattivata la fornitura del gas metano, considerate le caratteristiche del guasto, nei prossimi giorni potranno verificarsi spegnimenti degli utilizzatori. Nella maggior parte dei casi il problema può essere risolto utilizzando i fornelli della cucina, lasciando fuoriuscire l’aria fino alla riaccensione della fiamma. Nel caso in cui il problema persista, si consiglia di contattare il proprio idraulico di fiducia. Per informazioni e per prenotare gli interventi di attivazione contattare la Centrale Acqua Gas ai seguenti numeri telefonici: 0549999102-0549999266.



Comunicato stampa

La Direzione A.A.S.S.



