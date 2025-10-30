AASS: Sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua per lavori alla rete idrica il 31/10/2025 nel Castello di Serravalle

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) informa che per lavori urgenti di manutenzione, venerdì 31 ottobre 2025 dalle ore 13:00 alle ore 16.00, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie del Castello di Serravalle - località Galazzano: - via Vitalis di Giovanni; - via Gregori Castaldio; - via C. Cantù dal civico 80 al 120; - via Nicolino di Galasso. Si comunica inoltre che, al termine dei lavori, potrebbero verificarsi temporanei episodi di variazione di pressione e intorbidimento dell’acqua (alterazione del colore), che dovrebbero risolversi facendo scorrere l’acqua per alcuni minuti. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il Pronto Intervento al numero 0549/999102, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.

