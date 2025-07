AASS: Tariffe fisse per i servizi energia elettrica e gas naturale

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici comunica che, a partire dal 16 e fino al 30 luglio 2025, è possibile aderire a nuove offerte di tariffe fisse per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, valide dal 1 settembre 2025 al 31 agosto 2026, pubblicate alla voce “Tariffe a Prezzo Fisso” nella sezione “Tariffe” sul sito www.aass.sm.

Si ricorda che le tariffe indicizzate applicate a tutti gli utenti variano in funzione dell’andamento dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica sui mercati energetici. Le tariffe fisse consentono invece di bloccare per la durata di 12 mesi il prezzo della componente energia in bolletta, indipendentemente dall’andamento delle quotazioni di mercato.

Per passare da tariffe indicizzate a tariffe fisse si richiede di compilare i moduli di accettazione delle offerte disponibili nella sezione del sito sopra indicata e consegnare la documentazione ad A.A.S.S. con una delle seguenti modalità:

consegna a mano presso la sede di A.A.S.S. negli orari di apertura al pubblico, unitamente alla copia di un documento di identità e rispettiva dichiarazione di conformità all’originale debitamente compilata e sottoscritta;

spedizione dei documenti sopra indicati con raccomandata con avviso di ricevimento;

trasmissione del solo modulo di accettazione firmato digitalmente (con firma elettronica qualificata) mediante servizio elettronico di recapito certificato (tNotice) all’indirizzo re.azienda.servizi@aass.sm.

Il termine ultimo per l’adesione alle offerte di tariffa fissa è il 30 luglio 2025.

Si ricorda che è possibile richiedere l’applicazione della tariffa fissa anche per uno solo dei servizi energia elettrica e gas.

La scelta NON è obbligatoria, l’utente che non manifesti l’accettazione di alcuna offerta mantiene la tariffa indicizzata applicata.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la voce “FAQ Tariffe a Prezzo Fisso – domande frequenti” nella sezione “Tariffe” del sito www.aass.sm.



Comunicato stampa

A.A.S.S.