AASS: tariffe sociali 2027

Le tre principali novità – Nuova finestra di presentazione delle domande: dal 1° al 31 ottobre 2026. – Per la prima volta l'istanza può essere presentata anche online, tramite il portale gov.sm richiedendo l'abilitazione al servizio “Refass”. - Possibilità di richiedere servizi di connettività Internet in fibra ottica ad uso domestico su rete di proprietà dell’A.A.S.S. in tecnologia FTTH a titolo gratuito. A.A.S.S. informa la gentile utenza che, è con il Decreto Delegato del 10 agosto 2026 n. 117, sono cambiati i parametri di calcolo per accedere alle tariffe sociali. La finestra di richiesta è stata spostata dal 1° ottobre al 31 ottobre 2026. Il nuovo servizio permetterà di inviare la pratica online direttamente dal portale www.gov.sm, senza necessità di recarsi agli sportelli di A.A.S.S.. È possibile presentare istanza per l’accesso alle tariffe sociali, con riferimento ai servizi di distribuzione dell’energia elettrica, del gas ed al servizio idrico integrato (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA), di cui all’art. 4 del D.D. 6 giugno 2023 n.93 e successiva modifica del D. D. del 10 agosto 2026 n. 117. Ricordiamo che per accedere al beneficio è obbligatorio aver compilato e convalidato la Dichiarazione Reddituale e Patrimoniale (DRP) ai fini ICEE. La tariffa sociale è destinata agli utenti domestici che presentano i seguenti requisiti:  reddito - reddito familiare pro-capite annuo pari o inferiore ad euro 9.000,00 (novemila/00), determinato dalla somma del reddito imponibile a tassazione ordinaria, dei redditi a tassazione separata e del totale dei redditi esenti, al netto della spesa del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di civile abitazione ove l’utente abbia la propria dimora effettiva, fino ad un importo massimo di euro 4.000,00 (quattromila/00) o degli interessi passivi sui mutui ai sensi di quanto stabilito dal punto 2, lettera a) dall’Allegato A alla Legge 16 dicembre 2013 n.166;  situazione lavorativa - tutti i componenti del nucleo familiare non occupati (che non siano studenti o pensionati) devono risultare iscritti alle liste di avviamento al lavoro nei periodi di non occupazione, mantenendo un comportamento proattivo nella ricerca di lavoro e senza aver rifiutato offerte di impiego nell’anno solare precedente e per tutta la durata del beneficio, pena la decadenza. Come si presenta la domanda?  Online: Attraverso il portale gov.sm e richiedendo l’abilitazione al servizio “Refass”. L’utente può chiedere, qualora necessario, il supporto per la compilazione dell’istanza per la richiesta a UCS, Sportello Consumatori CSDL, ASIDCO, UNAS, USC, OSLA, USOT, ANIS, UOSD Disabilità e Assistenza residenziale ISS, SUMS e CARITAS San Marino.

Quanto dura la tariffa sociale e come si rinnova? Le tariffe sociali avranno competenza 1 gennaio 2027 – 31 dicembre 2027. Ogni anno solare, deve essere ripresentata l’istanza per la richiesta di applicazione delle tariffe sociali nei termini indicati, con conseguente verifica dei requisiti da parte di A.A.S.S.. Si ricorda che chiunque renda dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n.159/2011. Per ulteriori informazioni invitiamo gli utenti a contattare il servizio clienti al numero 0549-883700 o visitare www.aass.sm.



c.s. AASS









