TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:43 Ondata di calore in arrivo nel weekend: temperature fino a 40 gradi con l’anticiclone africano 11:46 Il Cremlino: vertice Trump - Putin nei prossimi giorni 11:33 Per TeatrOUT, “Cuoro” di Gioia Salvatori: il fallimento dell'amore raccontato con ironia 11:20 Riccione, occupazione abusiva di suolo pubblico: sanzionate dieci attività commerciali 10:11 Alpinisti morti sul Gran Sasso, un indagato tra i soccorritori: 17 chiamate rimaste senza risposta 09:35 Fileni, ombre sulla Valmarecchia: luci accese e silenzi istituzionali 07:25 Gori: "Con i piedi per terra, ma liberi di sognare" 07:15 Trump: "Miliardi affluiranno negli Usa", al via i nuovi dazi fino al 41% 07:15 A Chisinau è il giorno di Milsami-Virtus
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

AASS: Variazione temporanee alle linee del trasporto pubblico 08 -09 Agosto 2025

7 ago 2025
AASS: Variazione temporanee alle linee del trasporto pubblico 08 -09 Agosto 2025

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa l’utenza che, in occasione del “Campionato Italiano Velocità in Salita”, previsto da venerdì 8 a domenica 10 agosto 2025 (Ordinanza n. 176/2025), e del “52° Circuito Scuderia San Marino”, in programma per sabato 9 agosto 2025 (Ordinanza n. 177/2025), le linee del trasporto pubblico A.A.S.S. subiranno variazioni temporanee dovute alle chiusure stradali previste.

Venerdì 8 agosto 2025 
Linea 1: la corsa delle ore 11:20 in direzione Chiesanuova terminerà al campo sportivo di Fiorentino e ripartirà da lì alle ore 12:15 in direzione Città. 
Linea 1: la corsa delle ore 14:00 da Chiesanuova per Città sarà anticipata alle ore 13:30. 
Linea 1: la corsa delle ore 15:45 in direzione Chiesanuova terminerà al campo sportivo di Fiorentino e ripartirà da lì alle ore 16:25 in direzione Città.

Sabato 9 agosto 2025 
Linea 1: la corsa delle ore 11:20 in direzione Chiesanuova terminerà al campo sportivo di Fiorentino e ripartirà da lì alle ore 12:15 in direzione Città. 
Linea 1: la corsa delle ore 14:00 da Chiesanuova per Città sarà anticipata alle ore 13:30. 
Linea 2: per tutta la giornata, le corse in discesa termineranno a Gualdicciolo, alla fermata presso il distributore IP, mentre quelle in salita ripartiranno da Gualdicciolo presso la fermata ex Asset Banca.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa