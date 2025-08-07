AASS: Variazione temporanee alle linee del trasporto pubblico 08 -09 Agosto 2025

AASS: Variazione temporanee alle linee del trasporto pubblico 08 -09 Agosto 2025.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa l’utenza che, in occasione del “Campionato Italiano Velocità in Salita”, previsto da venerdì 8 a domenica 10 agosto 2025 (Ordinanza n. 176/2025), e del “52° Circuito Scuderia San Marino”, in programma per sabato 9 agosto 2025 (Ordinanza n. 177/2025), le linee del trasporto pubblico A.A.S.S. subiranno variazioni temporanee dovute alle chiusure stradali previste.

Venerdì 8 agosto 2025

Linea 1: la corsa delle ore 11:20 in direzione Chiesanuova terminerà al campo sportivo di Fiorentino e ripartirà da lì alle ore 12:15 in direzione Città.

Linea 1: la corsa delle ore 14:00 da Chiesanuova per Città sarà anticipata alle ore 13:30.

Linea 1: la corsa delle ore 15:45 in direzione Chiesanuova terminerà al campo sportivo di Fiorentino e ripartirà da lì alle ore 16:25 in direzione Città.

Sabato 9 agosto 2025

Linea 1: la corsa delle ore 11:20 in direzione Chiesanuova terminerà al campo sportivo di Fiorentino e ripartirà da lì alle ore 12:15 in direzione Città.

Linea 1: la corsa delle ore 14:00 da Chiesanuova per Città sarà anticipata alle ore 13:30.

Linea 2: per tutta la giornata, le corse in discesa termineranno a Gualdicciolo, alla fermata presso il distributore IP, mentre quelle in salita ripartiranno da Gualdicciolo presso la fermata ex Asset Banca.



