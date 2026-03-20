Abbattimento alberature, stop sosta temporaneo in via Ordelaffi a Borgo Maggiore

Abbattimento alberature, stop sosta temporaneo in via Ordelaffi a Borgo Maggiore.

Sosta temporaneamente vietata in via G. Ordelaffi, nel Castello di Borgo Maggiore, per consentire interventi di abbattimento alberature in sicurezza. Lo comunica l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), precisando che il provvedimento riguarderà i parcheggi situati lungo la via, all’incrocio con via A. Garibaldi, e le strisce pedonali di fronte al centro sanitario. Il divieto sarà in vigore nella giornata di venerdì 27 marzo 2026, dalle ore 08:00 alle 12:30. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati sul posto. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

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